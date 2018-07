Listo desfile de Independencia

McAllen, Tx. - El 4 de julio el cielo se iluminará con los fuegos artificiales para celebrar el Día de la Independencia que una vasta mayoría estará celebrando.

Y es que la gran fiesta de independencia de los Estados Unidos está a la vuelta de la esquina y las ciudades de esta frontera se preparan para deleitar a sus residentes con espectáculos de fuegos pirotécnicos, desfiles, música y diversión.

Desde las 9:00 horas comienza el McAllen 4th of July Parade and Freedom Festival, uno de los desfiles más patrióticos y coloridos de la región. Carina Jiménez del Departamento de Parques y Recreación invita a los residentes a no perderse las celebraciones.

"Es un momento muy especial para nosotros", dijo Jiménez . "Estamos ocupados preparando todo para que todos puedan celebrar al máximo esta fiesta".

El 4 de julio es un día de mucha tradición para innumerables familias en el Valle, muchas de las cuales disfrutan del colorido y patriótico recorrido anual en la Main Street desde el mismo lugar cada año.

Las festividades terminan con el concierto en el cielo Firework Extravaganza en el Parque Municipal, a partir de las 21:00 horas. El espectáculo de fuegos artificiales es coreografiado con música patriótica popular.

"Cuando miro los fuegos artificiales, lloro con la música", dijo Jesse Hernandez, veterano de la Guerra de Vietnam. "Realmente conmueve cuando pones en perspectiva lo que significa el día y lo que significa ser estadounidense".