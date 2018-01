Listo para cumplir con apretada agenda de trabajo

Ciudad de México

El cantante Carlos Cuevas se prepara para lanzar en el Día del Amor y la Amistad su nuevo disco, en el que incluirá duetos con grandes amigos como Francisco Céspedes, Lila Downs, Kika Édgar y Víctor García.

En entrevista el llamado “Rey del bolero” expresó su entusiasmo por la agenda de trabajo que tiene para este año, pues dijo que siempre es un gusto para él poder estar arriba de un escenario para complacer a su público.

“Tengo mucha actividad este año, pero sin duda algo que me llena de emoción es el lanzamiento de mi próximo disco más DVD del que sólo falta el nombre, porque el concepto ya está totalmente realizado”, explicó el intérprete.

Indicó que como base para esta producción musical tomaron el bolero-cha cha chá, “sin perder mi esencia y creo que se hizo un gran trabajo, además de los duetos, estoy ansioso porque la gente lo escuche y lo disfrute”.

Añadió que son boleros que en su momento tocó la Sonora Matancera y que ahora él les da un nuevo aire.

LOS SHOWS

En cuanto a las presentaciones, Cuevas agradeció el cariño del público que tanto lo apoya, por lo que adelantó que el 10 de febrero próximo hará una presentación muy divertida con Jorge “Coque” Muñiz y Francisco Céspedes, a quienes está unido no sólo por el amor a la música, sino por la amistad.

Además afirmó que se prepara para retomar su gira de presentaciones con Rocío Banquells, la cual está pactada desde el año pasado. Sus presentaciones en solitario también llenan parte de su agenda en los primeros meses del año.

“NOCHE A NOCHE CON CARLOS CUEVAS”

Respecto a su programa de televisión, señaló que va por buen camino, pues el 7 de mayo cumplirá siete años de transmisiones, lo cual lo llena de satisfacción, pero sobre todo de agradecimiento hacia quienes lo han acompañado y al público que lo ve.

Sobre el distanciamiento con su hermana, la cantante Aída Cuevas, comentó que espera que se le pase el berrinche muy pronto, porque él siempre estará para ella.

Sonriente apuntó que esto ocurrió por un mal entendido, ya que él nunca puso en duda la palabra de su hermana cuando dijo que Juan Gabriel le había pedido matrimonio.

“Yo simplemente dije que no me constaba. No quiero hablar más de eso, pero le digo a ella que somos sangre”, indicó Cuevas, quien espera una pronta reconciliación.