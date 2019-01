Listo ´Checo´ para el Racing Point

Silverstone, Inglaterra

El piloto mexicano Sergio Pérez se dijo listo y comprometido en concretar sus mejores años de Fórmula 1 con el equipo Racing Point, con el que correrá durante la Temporada 2019.

"Estoy listo para dar mis mejores años al equipo y estar preparado para el siguiente paso. Ese es nuestro principal objetivo", manifestó "Checo" Pérez, quien renovó contrato con esta escudería que el año pasado fue renombrada por la crisis económica que presentó Force India.

Precisamente por lo sucedido en 2018, Pérez Mendoza fue pieza importante por dar a conocer los aprietos financieros que obligaron a la venta del equipo indio, es que el jalisciense le tomó más cariño a Racing Point.

"Me involucré mucho con el equipo, con el proceso de administración, nuevos propietarios, etc., así que creía que tenía algo más que hacer aquí y me sentí muy feliz de renovar un año más", señaló en declaraciones al portal Motorsport.

El compromiso con su actual escudería, así como el futuro prometedor, fueron factores para que el mexicano rechazara otras ofertas como un posible regreso a McLaren, escudería en la que corrió en 2013 sin el éxito deseado.