Listas duelo de bellezas

MIAMI, FLORIDA.

En poco ma´s de 750 segundos, Jennifer Lopez y Shakira buscara´n darle hoy a miles de fana´ticos en el Hard Rock Stadium, y a millones de televidentes alrededor del planeta, una probada de lo que pueden hacer dos latinas empoderadas.

La originaria del Bronx, de rai´- ces boricuas, y la colombiana son las encargadas de cautivar al medio tiempo del Su´per Tazo´n LIV, que se celebra en esta ciudad y donde el objetivo es darle un toque latino a un juego 100 por ciento estadounidense.

UN MISTERIO

Las caracteri´sticas del show han sido guardadas sigilosa- mente durante los u´ltimos di´as, pero se tiene conocimiento de que ambas estrellas tendri´an actuaciones por separado y despue´s sumari´an esfuerzos en el escenario.

Se han filtrado en las u´ltimas semanas ciertos detalles, incluso un supuesto set list del show, pero lo que se sabe es que habri´a participaciones, supuestamente, de Bad Bunny y J Balvin en el especta´culo, y tambie´n se preve´ que la hija de J.Lo, Emme, de 11 an~os, tenga una participacio´n.

BUNNY ¡ESTA´ EN VEREMOS!

Bad Bunny, quien acaba de lanzar el track "6 Rings", en alusio´n al desaparecido basquetbolista Kobe Bryant, podri´a subir al escenario con la colombiana, quien aprovechara´ la fiesta del Super Bowl para celebrar su cumplean~os 43.

"Todos recordaremos a Kobe y celebraremos la vida y diversidad de este pai´s", dijo Shakira esta semana.

La cantante de Barranquilla podri´a arrancar el especta´culo con "Hips Don´t Lie" y "Whenever, Wherever", y J.Lo interpretari´a "Waiting for Tonight", adema´s de un remix con "Love Don´t Cost a Thing" y "Mi Gente", y en algu´n momento entrari´an los dos reguetoneros, y, para cerrar, las dos elegidas cantari´an "Waka Waka" y "Let´s Get Loud".

En promedio, ma´s de 100 millones de personas en EU ven el especta´culo musical cada an~o. Como prea´mbulo al juego, Demi Lovato interpretara´ el himno de Estados Unidos.