Tamaulipas tiene lista la selección de judo que participará en la Olimpiada Nacional 2018.

Una vez terminado el Torneo "Tomoyoshi Yamaguchi", que reunió en Guanajuato a cerca de 800 competidores de 30 estados participantes en el clasificatorio nacional, diez atletas tamaulipecos obtuvieron su boleto para participar en la Olimpiada.

La delegación estatal se hizo presente con 30 atletas, entre las categorías que ingresan a Olimpiada y la categoría Pre Infantil y Categoría Sub 13, ambas formativas de talentos.

Tamaulipas compitió en las categorías Sub 15, Sub 18 y Sub 21, que son las que participan en la Olimpiada Nacional. Reynosa no aportó ningún elemento a esta selección, urge que la frontera se ponga las pilas en un deporte en el que en años anteriores se tenía mucha participación.

De Ciudad Victoria fueron, Luis Fernando Rodríguez Ruiz, Kevin Daniel Torres Martínez, Darío A. Rodríguez Martínez, Antonio Velázquez Turrubiates y David Pedro y Antonio Moctezuma Arzola de Tampico.

Para la Categoría Sub 18 (2003-2002-2001), fueron tres atletas originarios de Tampico; Enrique Acosta Peña, Lú Ángel Gutiérrez y Jorge Eduardo Pérez Rafful.

En la categoría mayor, Sub 21 (2000-1999-1998), Ana Cristina Quinta López de Tampico logró avanzar a la competencia nacional. En la categoría pre infantil se obtuvieron 6 medallas, mientras que en la sub 13 fueron dos.

Cabe resaltar que nuevamente Tamaulipas cumple con el requisito de tener participación en el arbitraje nacional. El Profesor Eduardo Sagastegui árbitro nacional "C", fue invitado a participar como tal, en la Olimpiada Nacional 2018.