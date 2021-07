Lista para estrenar

"Sinceramente es de los personajes que más me ha costado entender y justificar en sus objetivos, está muy atascado en el pasado y busca algo que a mí como Sebastián me cuesta entender, me gustaría darle un zape para que se deje ser feliz, tiene un secreto muy importante que está tratando de mantener lo más que se pueda para llegar a su objetivo, yo como persona espero que llegue a buen puerto y pueda soltarse y ser feliz", comentó el actor.

Noticia Relacionada Persecución de auto con ilegales deja 6 lesionados

UNA REALIDAD

Buenfil, dará vida a Carmen, una mujer adinerada de la sociedad poblana que piensa que tiene la familia perfecta, hasta que un video de su esposo con contenido sexual le cambia todo y la obliga a reinventarse.

"Carmen está muy dispersa, es amorosa, es complicada, enojona, estoy muy emocionada, está enamorada de su vida y lo más triste es cuando se da cuenta que tiene una vida falsa, no existe lo que ella cree y cuando rompe con todo esto se encuentra con una Carmen diferente, tiene que huir de la vida que ha formado y tiene que reinventarse, es un poco de lo que me ha pasado en la vida, tener que reinventarme", compartió.

Entre los personajes de "Vencer el desamor" que volverán a aparecer en esta nueva entrega se encuentran Gemma (Valentina Buzzurro), Dimi (Andrés Vázquez), el padre Antero (Carlos Bonavides) y doña Efi (Beatriz Moreno), una mujer emprendedora que renta cuartos en El Peñón de la Esperanza, y que ahora estará explorando en las redes sociales pero también conociendo diferentes personas.

LA HISTORIA

Gemma estará a cargo de los departamentos que construyeron en la casa de su tía Bárbara mientras esta se encuentra de viaje por Europa, por lo que conocerá a los inquilinos de los mismos, entre ellos al joven Rodrigo (Luis Curiel), quien se encuentra en silla de ruedas.

África Zavala también jugará un papel importante dentro de la historia, donde será Fabiola, la hija de un importante personaje y además, una mujer con un carácter muy particular.

Horacio Pancheri, Arantza Ruiz, Diego Olivera, Otto Sirgo, Leonardo Daniel y Gaby Riverto también componen esta historia que se estrenará el próximo 12 de julio a las 20:30 hrs. por Las Estrellas.

REPARTO ESTELAR

Angelique Boyer

Erika Buenfil

Arantza Ruiz

Ana Paula Martínez

Valentina Buzzurro

Andrés Vásquez

Beatriz Moreno

Carlos Bonavides

Claudia Álvarez