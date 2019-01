Lista para estrenar

Ciudad de México.

Fue en 2016 cuando se dio a conocer que Carla Estrada preparaba su próxima serie, esta vez sobre Silvia Pinal, y aunque el proyecto después se retrasó, ya tiene fecha de estreno: el 24 de febrero.

Será el mismo día de la entrega del Óscar, a las 22:00 horas, cuando la historia de la diva del cine mexicano inicie por las Estrellas.

Silvia: Frente a Ti es el nombre de la serie cuyo estreno fue anunciado por este canal.

"Una vida que marcó a todo un País", se anuncia en el promocional.

La mujer a quien se le honra con esta serie, dijo en entrevista que le desea suerte a la producción.

"Yo no sé cuándo entra, es cuando está la otra cosa (el Óscar), pero yo espero que tenga mucha suerte, que escojan bien la fecha, el horario porque todo eso cuenta", indicó Pinal.

Mientras descansaba en su casa, la actriz de 87 años dijo desconocer las razones por las que se retrasó el proyecto.

Con respecto a Itatí Cantoral, señaló que lo que parezca a ella no es importante, sino que guste a los realizadores.

"No me meto, porque además ¿para qué?, ellos tienen su responsabilidad", indicó. "Yo no puedo opinar, sólo les deseo la mejor de las suertes, es todo. Ojalá que esté bien".