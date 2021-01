Pese a la pandemia y los rumores sobre la cancelación de los Juegos Olímpicos de Tokio, la mexicana Jane Valencia está optimista en que competirá en la categoría de los 57 kilogramos de la lucha.

"Me siento lista para competir y disfrutar mis primeros Juegos Olímpicos", afirmó la jalisciense, quien aprovechó la postergación de la justa veraniega para seguir entrenando, pulir sus técnicas y prepararse mentalmente para la competencia.

Jane es la primera deportista nacional en conseguir una plaza olímpica en esta disciplina.

- ¿Cómo tomaste la posible cancelación de los Juegos Olímpicos?

No diré que lo tomé de la mejor manera, leí la nota y sentí incertidumbre al recibir esa noticia. Nosotros como atletas planeamos nuestras vidas según el ciclo olímpico y nos preguntamos cuál es el plan ´B´, no teníamos contemplado un plan ´B´ sin Juegos Olímpicos y nos dio la oportunidad de hacer un plan ´B´, ´C´ o ´D´.

Me sacó de onda como media hora, hicimos el planteamiento de los diferentes planes y tomarlo de la mejor manera.

- Cuando llegó el 1 de enero, ¿qué se te vino a la mente?

Hicimos una celebración de Fin de Año en mi casa con mi esposo, nos comimos las uvas y uno de mis deseos fue poder llegar a tener una medalla olímpica, poder sentir esa emoción de estar en un podio olímpico. Es uno de mis propósitos de este año y estoy muy emocionada, todos los días me esfuerzo por dar mi 100 por ciento para poder lograr ese propósito.

- ¿De qué manera te ayudó el 2020 para afrontar este año?

No me excluyo de las complicaciones del 2020, pero lo superé de la mejor manera que pude, el año pasado me hizo madurar más, enfocarme y cambiar en lo que está a mi alcance y lo que no aceptarlo y trabajar con lo que tengo.

- Dentro de ese repaso, ¿hubo más cosas buenas que malas?

Sí, me uní muchísimo más con mi familia, con mi esposo, mi hija, le dediqué tiempo a cosas que por estar apurada compitiendo o entrenando no había tenido la oportunidad de corregir, de modificar, le di más tiempo a mi técnica de entrenamiento, con más tranquilidad, me enfoqué en las cosas que podía cambiar y en lo positivo de este exceso de tiempo libre.

- ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas 2021?

Los Juegos Olímpicos. Hasta ahorita es la mayor meta que tengo.

Jane Valencia, quien seguirá su preparación en Estados Unidos al no ver viable viajar a México, está en busca de patrocinadores para asistir a competencias avaladas en Italia (marzo) y Polonia (mayo) que la puedan ayudar a quedar mejor rankeada para Tokio 2020.