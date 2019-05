Lista Jackie para reto y revancha con Acuña

Ciudad de México

En el año de su retiro como boxeadora profesional, la mexicana Jackie "La Princesa Azteca" Nava desconoce si la pelea con la argentina Marcela "Tigresa" Acuña será la última, pero dejó en claro que es un gran reto y que el triunfo será muy importante.

La pelea será este sábado en el Estadio de Beisbol de Puerto Vallarta, en donde Jackie Nava y Acuña se volverán a ver 10 años después del pleito que ganó la pampera, ahora en territorio mexicano y con la local muy cerca de colgar los guantes.

"Sí, este año puede ser la última pelea de mi carrera, tal vez sí o no, depende de los resultados; traemos otros proyectos, no quiere decir que no quiera otra pelea, cada una la disfruto mucho, voy a dar todo, lo que sí es definitivo es que será este año el del adiós", dijo.

Ya en Puerto Vallarta desde inicios de semana para cumplir con compromisos pactados rumbo a la velada, que se realizará con el apoyo del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo de Jalisco (Code), la tijuanense está concentrada en su pelea con Acuña, pero con los proyectos claros para después de su adiós.