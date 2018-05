¡LISTA PARA EL DEBUT!

Ciudad de México

Tuvieron que pasar 92 años para que la Liga Mexicana de Béisbol hiciera historia con la primera mujer ampáyer en un partido oficial.

La sinaloense Luz Alicia Gordoa Osuna fue la elegida para marcar un parteaguas en la LMB en el primer partido de la serie entre Guerreros de Oaxaca y los Diablos Rojos del México.

"Mañana (hoy) el único inconveniente que puede haber para que no debute es la lluvia", comenta Alicia mientras muestra una sonrisa que habla por sí sola, como aquella que recuerda cuando recibió la llamada que cambiaría su vida el 18 de octubre de 2017 para notificarle que participaría en la Liga Invernal.

Hoy, la concentración será importante en la mira de la tercera base, lugar en el que Luz Alicia comenzará a escribir su historia.

"Creo que ya lo he logrado todo, este es un paso muy importante y siempre he estado apoyada con los de mayor experiencia", aseguró la ex árbitro de fútbol infantil y juvenil en Culiacán Sinaloa.

"No se trata de ser hombre o mujer, sino de ser profesional en el campo, las ofensas que vienen del público suele ser así todo el tiempo, arriba todos son ampáyers, mánagers y jugadores".

La participación de Gordoa en su primera campaña será en un cuarteto rotativo, y dependiendo del trabajo que demuestre en estos últimos encuentros se decidirá si participa en los playoffs.

En cuanto al sueldo que recibirá Luz Alicia, Luis Alberto Rodríguez, director de ampáyers de la LMB, indicó que no habrá distinción alguna respecto a lo que ganan sus compañeros de profesión.