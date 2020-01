Lista de ganadores de los Premios SAG

CINE

Elenco: "Parasite".

Actor: Joaquin Phoenix, "Joker".

Actriz: Renee Zellweger, "Judy".

Actor de reparto: Brad Pitt, "Once Upon a Time ... in Hollywood".

Actriz de reparto: Laura Dern, "Marriage Story".

TELEVISIÓN

Elenco de una serie de drama: "The Crown".

Actor en una serie de drama: Peter Dinklage, "Game of Thrones".

Actriz en una serie de drama: Jennifer Aniston, "The Morning Show".

Elenco de una serie de comedia: "The Marvelous Mrs. Maisel".

Actor en una serie de comedia: Tony Shalhoub, "The Marvelous Mrs. Maisel".

Actriz en una serie de comedia: Phoebe Waller-Bridge, "Fleabag".

Actor en una serie limitada o película hecha para TV: Sam Rockwell, "Fosse/Verdon".

Actriz en una serie limitada o película hecha para TV: Michelle Williams, "Fosse/Verdon".

??? #SAGAwards2020

Ésta fue la reacción de #JoaquinPhoenix al llevarse el premio como Mejor Actor, por su papel principal en #Joker

(?? AP) pic.twitter.com/DQtIWSb7uY — El Mañana de Reynosa (@elmananarey) January 20, 2020

??? #SAGAwards

Hoy les toca ver ganar el uno al otro:



*Mejor actor de reparto: Brad Pitt

*Actriz serie de drama: Jennifer Aniston

(?? AP) pic.twitter.com/XiFOMlRx6x — El Mañana de Reynosa (@elmananarey) January 20, 2020

??? #SAGAwards

?? ¿Quién luce mejor en la Alfombra Roja?

Jennifer Gardner

Margot Robbie

Millie Bobby Brown

Helena Bonham Carter

(?? AP) pic.twitter.com/O5ssiDmsvs — El Mañana de Reynosa (@elmananarey) January 20, 2020