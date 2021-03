Lista de ganadores de los Globos de Oro

—Mejor película de drama: "Nomadland".

—Mejor película musical o de comedia: "Borat Subsequent Moviefilm".

—Mejor director: Chloé Zhao, "Nomadland".

—Mejor actriz, drama: Andra Day, "The United States vs. Billie Holiday".

—Mejor actor, drama: Chadwick Boseman, "Ma Rainey's Black Bottom".

—Mejor actriz, musical o comedia: Rosamund Pike, "I Care A Lot".

—Mejor actor, musical o comedia: Sacha Baron Cohen, "Borat Subsequent Moviefilm".

—Mejor actriz de reparto: Jodie Foster, "The Mauritanian".

—Mejor actor de reparto: Daniel Kaluuya, "Judas and the Black Messiah".

—Mejor película en lengua extranjera: "Minari".

—Mejor cinta animada: "Soul".

—Mejor guion: Aaron Sorkin, "The Trial of the Chicago 7".

—Mejor música original: Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste, "Soul".

—Mejor canción original: "Io Sí", "The Life Ahead".

TELEVISION

—Mejor serie de drama: "The Crown".

—Mejor actriz, serie de drama: Emma Corrin, "The Crown".

—Mejor actor, serie de drama: Josh O'Connor, "The Crown".

—Mejor serie de comedia o musical: "Schitt's Creek".

—Mejor actriz, serie de comedia o musical: Catherine O'Hara, "Schitt's Creek".

—Mejor actor, serie de comedia o musical: Jason Sudeikis, "Ted Lasso".

—Mejor serie limitada o película hecha para TV: "The Queen's Gambit".

—Mejor actriz, serie limitada o película hecha para TV: Anya Taylor-Joy, "The Queen's Gambit".

—Mejor actor, serie limitada o película hecha para TV: Mark Ruffalo, "I Know This Much Is True".

—Mejor actriz de reparto, serie, serie limitada o película hecha para TV: Gillian Anderson, "The Crown".

—Mejor actor de reparto, serie, serie limitada o película hecha para TV: John Boyega, "Small Axe".

—Premio Cecil B. DeMille: Jane Fonda.

—Premio Carol Burnett: Norman Lear.

SEGUIMIENTO:

#GoldenGlobes #GambitoDeDama gana doble premio, se lleva el galardón a mejor actriz con @anyataylorjoy y mejor serie de tv.



¿Qué te pareció esta serie?



— El Mañana de Reynosa (@elmananarey) March 1, 2021

#GoldenGlobes



El premio a Mejor actriz de reparto en película es entregado a #JodieFoster por su actuación en #TheMauritanian.



— El Mañana de Reynosa (@elmananarey) March 1, 2021

#GoldenGlobes #RosamundPike gana el premio a mejor actriz de comedia o musical en por su actuación en "I Care a Lot" o (Descuida, yo te cuido).



?? ¿Ya viste su actuación en esta película?



— El Mañana de Reynosa (@elmananarey) March 1, 2021

#GoldenGlobes #MarkRuffalo se lleva el Premio a Mejor Actor en Miniserie por #IKnowThisMuchIsTrue.



— El Mañana de Reynosa (@elmananarey) March 1, 2021

#GoldenGlobes #Soul se lleva el premio a Mejor #película animada.

¿Tú ya la viste? ¿Qué te pareció?



— El Mañana de Reynosa (@elmananarey) March 1, 2021

#GoldenGlobes:



El primer premio de la noche es para #DanielKaluuya; se lleva el galardón a Mejor Actor de Reparto en cine por su actuación en "Judas and the Black Messiah".



— El Mañana de Reynosa (@elmananarey) March 1, 2021

?? #Cine



¡Inicia la Gala de los #GoldenGlobes!



— El Mañana de Reynosa (@elmananarey) March 1, 2021

PREVIA

Este domingo 28 de febrero se celebran los Globos de Oro 2021. La entrega de premios internacionales de cine y televisión más importante de la temporada, la antesala de los Oscar.

La 78ª edición de los Globos de Oro, que entrega la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), verá modificada su organización respecto a años anteriores debido a la pandemia del coronavirus y por primera vez se celebrará una gala parcialmente virtual y con doble sede.

Los Globos de Oro homenajean a Norman Lear, pope de las ´sitcom´ de los setenta

Todos los nominados a los Globos de Oro de 2021

Las actrices Tina Fey, desde la Rainbow Room del Rockefeller Center, en Nueva York y Amy Poehler, desde el Hotel Beverly Hilton en Los Ángeles, serán las encargadas de presentar la gala de forma conjunta desde las diferentes partes de Estados Unidos. Además, otros rostros famosos como Salma Hayek, Margot Robbie o Michael Douglas irán desvelando algunos de los premios.

Jane Fonda y Normal Lear recibirán los galardones Cecil B. de Mille y Carol Burnett, ambos premios honoríficos de los Globos de Oro. Mientras, entre la lista de nominados destacan The Crown, que se convierte en la serie más nominaciones y Mank, de Netflix, como la película más nominada, ambas con seis nominaciones.

En América Latina

En todo el territorio se podrán ver los Globos de Oro 2021 a través del canal de televisión TNT y en su plataforma digital TNT Go en los siguientes países y horarios locales:

19.00 PM: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua

20:00 PM: Colombia, Cuba, Ecuador, Panamá y Perú

21:00 PM: Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela

22:00 PM: Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay