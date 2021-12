Lisa, de Blackpink, ¡ya tiene su propia línea de maquillaje!

"Estoy muy emocionada de revelarles uno de mis mayores proyectos hasta ahora como embajadora global de MAC Cosmetics: mi propia colección completa de maquillaje", dijo la celebridad, en una cita que fue incluida en un comunicado oficial.

"Yo misma he curado la colección, y he diseñado cada pieza a partir de cosas que me encantan. Cada tono, producto, nombre e incluso el diseño del envase representa algo muy especial para mí. Estoy muy orgullosa de lo que hemos creado juntos".