Liquidan personal sin indemnización

Río Bravo, Tam.- El drama de los despidos en maquiladoras de la localidad, dentro del marco de la crisis mundial provocada por el coronavirus, continúa, y ahora salen a la luz más abusos en contra de los obreros rescindidos, sobre todo en lo que concierne a la liquidación o indemnización constitucional que marca la Ley Federal del Trabajo.

Sobre este particular, la joven Jakelyn Torres habló sobre lo que consideró contrario a los derechos de los trabajadores, luego de que se les rescindiera, sin respetar el mes de salario al que obliga la ley, ante situaciones como que afecta al país, hoy, sin dejar de lado el tema de las liquidaciones.

"No se me hizo justo lo que hicieron, yo fui una de las despedidas, no nos dieron ni la mitad de lo que nos correspondía por ley y lo que firmamos, decía que la renuncia era voluntaria, y no es verdad, nos obligaron literal, a renunciar, no les importó que fueran embarazadas también las despedidas y el sindicato no nos defendió", fustigó sobre el gremio que encabeza Margarita García Martínez de la CTM.

"Yo tarde en firmar y estaban presionando porque no firmaba y nos dijeron que estábamos en todo nuestro derecho a buscar abogado, pero que no nos convenía porque nos íbamos a gastar el poco dinero que nos dieron", dijo en tono de lamento.

El ser cuestionada sobre si buscaría asesoría legal ante este diferendo laboral, la joven trabajadora expresó que "nadie de los despedidos hablan por miedo, tal vez; cuando nos hablaron para citarnos no nos dijeron que era para despedirnos. Tengo compañeras que tenían un año y cinco meses y se les dio la cantidad de 5 mil 400 ¿se te hace justo?", cuestionó.

Finalmente muchos de los rescindidos, optaron por no pedir asesoría laboral, pues temen se "boletinados" entre las empresas como problemáticos, lo que les impediría encontrar trabajo en otras plantas industriales.