Lionel Messi jugará este sábado ante Rusia

"Es un tema más mío, que de él. Yo lo propuse. A lo mejor Leo quería jugar ese partido también. Nunca en la historia de la selección Leo ha propuesto dejar de jugar", dijo Sampaoli en rueda de prensa en el Luzhnikí.

Sampaoli destacó que Argentina "no tiene potestad para decirle al club (Barcelona) que dosifique" al jugador, aunque vaya a jugar "un partido cada cuatro días".



Al mismo tiempo, agregó que si existe la posibilidad de que descanse debido a la "fatiga muscular", entonces le dará descanso, ya que "con él no hay que probar absolutamente nada".



Además, destacó que Messi es el líder del combinado nacional, pero no por sus tatuajes o barba, como comentó un periodista local, sino por la admiración y el respeto que despierta entre sus compañeros.



"Leo es una persona muy madura. Uno puede establecer un diálogo con él de entrenador a jugador", dijo.



Sampaoli reconoció que el dirigir al "mejor jugador del mundo" y al "embajador del futbol mundial" le genera una "gran responsabilidad".