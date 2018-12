Lindsay Lohan se convierte en princesa para portada de revista

Cd. de México.

La actriz fue caracterizada como BlancaNieves, Cenicienta, La Bella Durmiente y Ariel, para el número de este mes de la publicación.

En la entrevista Lohan destacó que quiere dejar atrás la polémica en la que su imagen se ha desarrollado en redes sociales y medios de comunicación.



"Podría hacer 99 cosas bien y una cosa mal, pero es una cosa en la que se enfocarán. Detrás de las escenas, hago lo que puedo para ser la mejor versión de mí, que nunca se menciona.



"También soy una persona, cometo errores. Pero solo es eso de lo que se informa", explicó Lohan.



La actriz conocida por su trabajo en Juego de Gemelasy Chicas Pesadas aseguró que mantiene una vida saludable.



"Estoy saludable. Me gusta pasarla bien, pero eso no significa que tenga que salir a tomar y volverme loca. Tengo una buena relación con eso".



"Me gusta cocinar para las personas y escuchar buena música", dijo.



La también cantante compartirá su estilo de vida más tranquilo en su programa Lindsay Lohan's Beach Club que se estrenará el próximo año por MTV.