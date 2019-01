Linda Ochoa prepara sus mejores flechas para 2019

"Deseo que este año el deporte en general mejore, que todas las condiciones nos favorezcan, seguir mejorando todo lo que he hecho, no quedarme estancada, seguir con más nivel y disfrutar lo que hago, que eso no se pierda y que el tiro con arco siga creciendo, ser potencia mundial.



"El 2018 fue uno de los mejores años de mi vida; en Centroamericanos subió el nivel, traernos tres medallas fue muy bueno, lo más resaltante fue el récord del mundo que rompí, el único que se tiene en mayores en tiro con arco, nunca lo había hecho en mi carrera de 16 años", compartió Ochoa.



La medallista centroamericana confía en Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), y en el nuevo equipo que dirige el deporte nacional.



"Espero mucha cosas buenas, no sólo de ella, también desde arriba del presupuesto y cómo va a funcionar, la gente con la que ella se rodee va a ser muy importante, es ella, pero también todo el equipo de trabajo.



"Ella fue atleta y sabe cómo vivimos los atletas, todo lo bueno, todo lo malo y espero que nos ayude muchísimo, el deporte debe ser algo que motive no sólo a los atletas sino a la gente de México", afirmó.



La Copa del Mundo bajo techo en Nimes, Francia, del 18 al 20 de enero, será su primer torneo de la temporada.