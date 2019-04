Limitar número de testigos de cargo, pide agente de BP

Laredo, Tx.

Cambio de abogado por segunda vez, no ir esposado al juicio, que no sean muchos los testigos que declaren en su contra y que si se puede no le apliquen la inyección letal porque duele mucho y dejaría secuela si dicho componente químico no cumple su cometido en un primer intento, pidió el agente de la Patrulla Fronteriza, Ronald Anthony Burgos Avilés, al juez, quien será juzgado por homicidio a Griselda Hernández y el bebé de ambos, Dominick Alexander Hernández, de año y medio de nacido.

A las 9:00 del lunes, estaba programada la diligencia de mociones en la Corte 49 de distrito, presidida por el juez Joe López; a las 12:45 de la tarde se terminó.

Se ventilaron 20 peticiones de la defensa del asesino puertorriqueño y supervisor de la Patrulla Fronteriza, hace un mes habían tocado 12 mociones iniciales, y pudiera haber más.

Se trata de una diligencia en que las partes (fiscalía de distrito, acusado con abogado defensor y el mimo juez) se ponen de acuerdo en los pormenores y como se procederá durante el juicio, el que iniciará el 3 de febrero, del siguiente año (2020), con lo que será, primeramente la selección de jurado.

El abogado sanantoniano Eduardo Peña, certificado, como muy pocos defensores en el Estado de Texas, a petición del propio Ronald Anthony Burgos Avilés, podría ser removido como cabeza de la defensa, que el Estado le costea al acusado.