Limitan y condicionan servicio de transporte

Miguel Alemán, Tam.- Los alumnos del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (Cbtis) #125, siguen sufriendo serios problemas de transporte escolar, a pesar de que dicha institución educativa cuenta con varias unidades para brindar dicho servicio, incluyendo una de ellas que recientemente les donó el municipio para poder asegurar que los estudiantes llegaran a sus clases.

"Los alumnos del CBTIS no irán a clases, sólo los que tengan en qué transportarse, ya que ´según´ ellos los camiones no tienen gasolina y pidieron 25 pesos a cada uno de los alumnos para que se pudieran mover", refirió una preocupada madre de familia.

"Yo en lo particular sí los mandé, aunque no se me hizo justo, porque según esto, ya no pagarían más el trasporte y ahora resulta que tiene que dar 25 pesos, pues de lo contrario el camión no pasará por ellos", explicó la madre de familia afectada.

La mayoría de los padres de familia, cuyos hijos requieren del transporte escolar, reprobaron la falta de capacidad y voluntad del director del plantel, Ing. Cristian Valerio Hernández, para tratar de resolver la seria problemática que se viene dando con las unidades, pues argumentan que ellos cumplen pagando puntualmente sus cuotas para que sus hijos puedan tener su educación.