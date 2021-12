Limitan medicinas para inducir aborto; es la nueva ley en el estado

Austin, Tx.- Una nueva ley del estado de Texas, cuya entrada en vigor no bloqueó la Corte Suprema de Estados Unidos a principios de septiembre, vuelve ilegal en la práctica el aborto en el estado. La ley limita el uso de medicamentos que inducen el aborto ya está en vigencia.

El aborto con medicamentos es la forma más común en que las mujeres en Texas interrumpen sus embarazos, según datos estatales.

Estas nuevas restricciones reflejan una creciente preocupación entre los que se oponen al aborto por el aumento de los abortos "autogestionados", en los que las personas embarazadas obtienen medicamentos de proveedores internacionales o fuera del estado, con o sin receta.

Existe evidencia de que más mujeres recurren al aborto autogestionado cuando el aborto legal está restringido. Los tejanos no han podido acceder a abortos después de aproximadamente seis semanas de embarazo desde septiembre, cuando entró en vigor una nueva y controvertida prohibición, expone The Texas Tribune en su edición web.

"Texas está analizando las formas en que las personas están evitando las restricciones y tratando de hacerlas esencialmente inseguras y tan atemorizantes para las personas como sea posible para detenerlas", dijo Farah Diaz-Tello, asesora legal senior de If / When / How, el grupo legal de justicia reproductiva.

Díaz-Tello y otros defensores temen que las nuevas sanciones penales puedan hacer que las texanas embarazadas tengan miedo de buscar atención médica después de un aborto autogestionado.

LAS 27 COMPLICACIONES

En esta nueva ley, Texas enumera 27 posibles complicaciones diferentes como resultado del uso de este régimen de dos medicamentos, que van desde el aborto incompleto hasta la muerte de la paciente y las complicaciones de embarazos futuros.

Sin embargo, aunque existe cierto riesgo con cualquier procedimiento médico, varios estudios a largo plazo han demostrado que el aborto con medicamentos es muy eficaz para interrumpir un embarazo y pocas pacientes experimentan efectos secundarios importantes.

Según los datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Texas, el aborto con medicamentos fue el método más común en Texas, y representó el 53 por ciento de todos los embarazos interrumpidos en 2020.

Los defensores del aborto dicen que los pacientes eligen los abortos con medicamentos por una variedad de razones, incluido que es menos invasivo que un procedimiento quirúrgico. Los pacientes también pueden tomar un segundo medicamento, que puede inducir síntomas similares a los de un aborto espontáneo, donde sea más seguro para ellos hacerlo.

"El aborto con medicamentos realmente permite que las personas tengan control para encontrar el entorno y el momento que les funcione mejor", dijo Dyana Limon-Mercado, directora ejecutiva de Planned Parenthood Texas Votes. "Hay todas las razones diferentes. Hay personas que, lamentablemente, han experimentado una agresión sexual, y que puedan tener más control sobre el procedimiento ... se sienten más seguras para ellas".

El aborto con medicamentos es diferente a la anticoncepción de emergencia, comúnmente conocida como la "píldora del día después". Si se toma dentro de las 72 horas siguientes a haber tenido relaciones sexuales sin protección, la anticoncepción de emergencia puede prevenir el embarazo. No induce abortos y no es eficaz si la paciente ya está embarazada.

¿Qué es un aborto con medicamentos?

Para un aborto con medicamentos, una paciente embarazada toma dos medicamentos diferentes, con 24 a 48 horas de diferencia, para inducir un aborto.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha determinado que una persona embarazada puede usar estos medicamentos hasta 70 días después de su último ciclo menstrual, o aproximadamente en las primeras 10 semanas de embarazo.

Pero la FDA exige que el medicamento se dispense directamente de un proveedor de atención médica, en lugar de una farmacia.

Incluso antes de esta nueva ley, Texas ya había impuesto restricciones adicionales para acceder a los medicamentos para el aborto. Texas es uno de al menos 19 estados que restringen a los pacientes el uso de una visita al médico en línea para obtener medicamentos que inducen el aborto, según The Kaiser Family Foundation. En cambio, el estado requiere que un médico recete estos medicamentos en persona.





