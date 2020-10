Limitan autoabasto eléctrico

CIUDAD DE MÉXICO

El pasado 7 de octubre, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las modificaciones a las disposiciones administrativas para el esquema de autoabasto, es decir, para centrales previas a agosto de 2014. El cambio establece que los generadores no pueden vender energía eléctrica a centros de carga (consumidores) diferentes a los ya establecidos en su permiso de generación. Marco Portillo, asociado senior de Ritch Mueller, dijo que dicha limitante tendrá afectaciones de distintos niveles para el esquema, dependiendo de la maduración del proyecto. Por ejemplo, si un generador no tenía comprometida toda la energía generada para venderla, estos cambios tendrán un impacto severo porque no podrán anexar más.

En el caso de los que tengan los clientes activos y otros más como parte de su plan de expansión, pueden sustituirlo si alguno requiera suministro eléctrico. Sin embargo, si un autoabasto cuenta con suficientes usuarios sólidos, con contratos de consumo por largos periodos y sin requerir cambios, difícilmente se verán afectados, explicó Portillo. Además de los generadores, los consumidores se verán afectados porque se elimina una alternativa de suministro en la que podían obtener energía barata y en muchos casos limpia.

Casiopea Ramírez, analista de Fresh Energy Consulting, explicó que el problema en estos cambios es que no están dando un periodo de transición para el cambio de condiciones. "Eso afecta tanto a proyectos en operación como en construcción, y con impactos y limitantes muy importantes en sus planes de negocio, y por tanto en sus ingresos. "Un cambio estructural como este, debería venir acompañado de un periodo transitorio para que los regulados puedan tomar las medidas necesarias para adecuarse a este cambio", expuso. Luis Romero, especialista del sector eléctrico, consideró importante que los consumidores tengan participación activa en el tema.

"Es un cambio a la reglas del juego, de un régimen, que si bien es anterior a la reforma, como quedó establecido en la LIE (Ley de la Industria Eléctrica) y en los reglamentos, fue que se iban a respetar esos contratos en su naturaleza que fue prevista desde 1992, que es que sí podían incluir nuevos socios. Pero es importante tener una voz de parte del usuario final de un esquema que ya tenían y les permitía ser competitivos", precisó.