Limitan asistencias a reuniones sociales

Cd. Victoria, Tam.- El Ayuntamiento victorense de la mano con autoridades como Coepris y Seguridad Pública llevarán a cabo un operativo en negocios con actividad de palapas o salones de eventos -y en casas particulares- para vigilar que no sean excedidos los límites del número de personas, y en aquellos que no cumplan las disposiciones sanitarias, habrá de imponer las sanciones correspondientes.

"Tenemos que ser duros en aquellos casos que haya una reincidencia, en aquellos casos que a lo mejor las personas se fueron y luego regresaron, y ahí sí tenemos que aplicar la ley", indicó el secretario del Ayuntamiento, César Augusto Saavedra Terán, "queremos que las cosas sean por las buenas siempre, creemos que la ciudadanía piensa así, lo hemos captado en cada una de las visitas que hacemos y creemos que hay una disposición; en el caso de que se tenga que ser más duro lo vamos a hacer".

Recordó que el acuerdo gubernamental con las medidas de seguridad sanitaria establece el número máximo de personas según el tipo de reunión, hasta 75 personas en lugares abiertos y del 20 a 25 por ciento en lugares cerrados; asimismo, recordó que el próximo martes entrará en vigor el nuevo decreto por lo que el Ayuntamiento estará pendiente de las nuevas disposiciones para implementar acciones encaminadas en hacerlas cumplir.

"La recomendación es que cada quién pase con su familia y me refiero a la familia íntima, es decir, los que viven en una casa; la invitación no es atractiva desde luego que a lo mejor se haga la cena virtual pero tenemos que entender una cosa, no podemos ver el tema como si hago el evento entonces va a venir la autoridad a castigarme, tiene que ser al revés", la secretaria de Salud, Gloria de Jesús Molina Gamboa ha señalado que la principal causa de contagio del COVID-19 son las reuniones caseras con un máximo de diez personas.

Saavedra Terán recordó que las personas que deseen denunciar reuniones con un exceso de participantes pueden comunicarse al número de emergencias 911 para que Seguridad Pública tome cartas en el asunto, "si hago el evento soy responsable de que posiblemente alguien de mi familia, un familiar, algún invitado, algún adulto mayor lamentablemente se contagie y que tenga que pasar la familia una situación lamentable, triste, y que a lo mejor puede ir desde un susto hasta un tema que nadie quiere".