Limitan acceso en restaurantes

Valle Hermoso, Tam.- Para evitar un acercamiento entre los comensales que acuden a algunos de los restaurantes que aún siguen funcionando en la zona Centro de la ciudad, los propietarios han limitado el acceso y colocado anuncios en sus mesas.

Como una medida de prevención ante la contingencia sanitaria, los restaurantes se han visto en la necesidad de implementar otras acciones que puedan garantizar el consumo local.

"Colocamos anuncios en las mesas para que la gente no se siente cerca, no le hace que tengamos espacio, si ya están llenas las mesas disponibles, no retiraremos los anuncios", dijo la encargada de un restaurante ubicado en la zona centro.

La idea, dijo la mujer que no quiso que su nombre se publicara, es que se evite el contacto cercano entre la población y al mismo tiempo seguir prestando el servicio mientras que las autoridades sanitarias lo permitan.

La situación es muy similar en la mayoría de los restaurantes, que aunque algunos carecen de clientes y lo que esperan es que les lleguen, se han tenido que adatar con distintos métodos para seguir trabajando durante esta crisis.