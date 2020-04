Limitan a peseros a mitad de pasaje

Las unidades de transporte público de esta frontera deben trabajar al 50 por ciento de su capacidad, colocando a los pasajeros con una distancia de por lo menos un metro, además de promover el uso de gel antibacterial y de revisar que todos porten cubrebocas.

De acuerdo con información de la Dirección de Tránsito y Vialidad estas reglas permanecerán vigentes hasta el 30 de mayo.

El limitar la capacidad del transporte público representa que solo 20 personas suban a la unidad con 40 asientos y al ser obligatorio el uso de cubrebocas se estipula que se negará el servicio a cualquier pasajero que no lo porte.

LA REALIDAD

Aunque las reglas forman parte del nuevo decreto que anunció el gobernador del Estado Francisco García Cabeza de Vaca, en la práctica no se aplican, así lo denuncian los usuarios de esta ciudad fronteriza.

"Yo me subí a la unidad con rumbo a la Juárez y le pregunté al conductor porqué había tanta gente en el camión y me dijo pues es lo normal, tengo que dar el servicio; no entienden que tenemos que estar alejados".

Tránsito y Vialidad es la instancia encargada de realizar inspecciones para que estas reglas se cumplan al igual que la Comisión Estatal para Riesgos Sanitarios (Coepris).

SIN HOY NO CIRCULA

El transporte público en Reynosa seguirá laborando en forma normal luego de un acuerdo celebrado entre autoridades estatales y representantes de concesionarios del ramo.

"Inicialmente se había dispuesto que se sujetaran al programa ´hoy no circula´ que entra en vigor en toda la entidad como parte de las medidas de prevención del Covid-19", dijo Rodolfo García Cruz, titular de la oficina en la ciudad.

Sin embargo, se tomó la decisión de dejar las cosas como estaban en cuanto a microbuses, taxis y transporte de personal por lo que éstos no entrarán en el mencionado esquema de restricción, agregó.

Por lo anterior, ya se comunicó a los permisionarios sobre la disposición emitida por la autoridad competente, de ahí que continuarán prestando servicio sin problema alguno.

"En cuanto a la obligatoriedad de que los choferes utilicen cubrebocas como parte de la contingencia sanitaria, se continuará supervisando por parte nuestra así como también la sana distancia", señaló García Cruz.