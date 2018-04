Limitados a días inhábiles los alcaldes en reelección

Hay un criterio del Tribunal en el sentido de que los servidores públicos, como lo son los presidentes municipales, son funcionarios permanentes, es decir, servidores públicos de 24 horas . Miguel Ángel Chávez García, consejero presidente del Ietam

Cd. Victoria, Tam.- Los alcaldes que habrán de buscar lapara un segundo período, y quienes no hayan solicitado licencia para ausentarse de su cargo, podrán realizar actos de campaña en los días feriados o inhábiles (sábados y domingos), y en cuanto al desempeño de sus funciones podrán llevar a cabo actos oficiales pero sin pedir el voto, advirtió el consejero presidente del Ietam, Miguel Ángel Chávez García.

Para el proceso electoral de ayuntamientos el período de campañas será del 14 de mayo al 27 de junio.

“Ahora es opcional para aquellos que pretendan reelegirse en el cargo de presidente municipal, pueden optar por el retiro o pueden optar por seguir en funciones en la Presidencia Municipal”, y destacó que hasta el momento ningún partido político o alcalde independiente ha manifestado formalmente ante el órgano público local electoral la intención de reelección para el período 2018-2021.

No será sino hasta el momento del registro de candidatos ante los consejos municipales, o el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam), cuando habrá de oficializarse esto entre el 5 y 10 de abril. “Por supuesto que estarán muy limitados con relación a aquellos candidatos que no están en ese mismo supuesto, en virtud de que quienes no estén en ese supuesto tienen todo el tiempo hábil para promover sus campañas, mas no así los presidentes o alcaldes que pretendan reelegirse”.

Según el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas los alcaldes son funcionarios públicos de 24 horas, sin embargo estos podrán participar en actos de campaña los días inhábiles (sábado y domingo) o feriados según la Ley Federal del Trabajo.

“No quiere decir esto que estén impedidos para hacer campaña sino que están limitados en cuanto a sus horarios y los días inhábiles”, dijo.

Para los actos oficiales los alcaldes estarán impedidos para pedir el voto a favor o en contra de algún otro candidato, así como de usar recursos públicos para su promoción personal.

“Estarían sujetos al escrutinio de sus mismos contrapartes candidatos en donde podrían presentar alguna queja o denuncia en contra de ellos ante este órgano electoral”, agregó.