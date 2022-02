Lilly Téllez propone comisión que investigue conflicto de interés y delincuencia de José Ramón López

"Hoy el presidente de la República dijo que se investigue y que seguramente no se va a encontrar nada. Me preocupa mucho esa declaración del presidente porque de alguna forma significa que tal vez tiene todo ya amarrado para que una investigación no detecte esta burla, esta evidente burla a la ley", acusó la exmorenista.

Téllez invitó a los senadores y senadoras de Morena a respaldar la comisión y que incluso formen parte de ella.

"¡Que todavía tengan un poco de vergüenza!", manifestó.

"Cabe recordar, como decía mi compañera Kenia, que hace muchos años se formó una comisión para investigar a los hijos de Fox. Y una senadora de aquí fue una entusiasta en ese sentido y espero que hoy tengan la mínima decencia de aprobar la creación de esta Comisión", añadió.

En tanto, Rementería dijo que urge una investigación seria, pues si se revisan los contratos entre Pemex y la contratista se puede encontrar que en agosto de 2019 se le entregaron contratos y un mes después el hijo del presidente y su esposa, Carolyn Adams, llegaron a vivir a la casa del ejecutivo.

"De lo que estamos hablando es de la posible intervención en las relaciones del gobierno para poder conseguir o conceder favores a miembros de la familia del presidente, y esto sin duda amerita una investigación del más alto nivel para deslindar responsabilidades", opinó.

El fin de semana, una investigación periodística, de Latinus y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, reveló que López Beltrán y Adams vivieron en una residencia a nombre de Keith L. Schilling, directivo de Baker Hughes, compañía petrolera que tiene contratos vigentes con Pemex por más de 151 millones de dólares.

La compañía petrolera emitió un comunicado de prensa en el que aseguró que el inmueble nunca fue propiedad ni administrado directa o indirectamente por Baker Hughes y que no estuvo involucrado en la supuesta transacción.

Dijo que la mansión es una propiedad privada que, según los registros públicos, pertenecía a un exempleado, que dejó la empresa en 2019.