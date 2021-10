Lillini: Estamos lejos, pero no fuera de nada

"Son tres puntos valiosos porque si no, nos quedábamos fuera, es sacar la cabeza para demostrar que estamos vivos, estamos lejos (de la clasificación), pero no fuera de nada y tenemos que lograrlo en estas 5 fechas que nos quedan", dijo en conferencia de prensa.

El estratega señaló que está contento por sus jugadores quienes supieron sobreponerse a la presión que ejerció el público, que regresó a CU desde el inicio de la pandemia.

"Una alegría enorme, hace 1 año y 3 meses que estoy al frente del plantel, y no me había tocado jugar con público, agradecer el apoyo de la afición porque el equipo no venía bien, feliz por lo que me tocó vivir, feliz por la victoria que le pudimos dar", agregó.

Lillini tuvo palabras de elogio para Washington Corozo, autor del gol de la victoria, a quien definió como un jugador desequilibrante al que espera seguir apoyando para verlo de titular y no en el banquillo.