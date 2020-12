Ligan mortalidad con caída del PIB

Ciudad de México.

Los países que más han decrecido en su Producto Interno Bruto (PIB) son los que han manejado peor, desde el punto de vista sanitario, la pandemia, alertó Guillermo Torre Amione, rector del TecSalud.

"Mientras más mortalidad, mayor decrecimiento en el PIB. Las cosas van de la mano", señaló durante el foro virtual Covid-19: ¿Estamos listos para el 2021?, organizado por TecSalud.

Para el experto, la mortalidad es el indicador bruto más duro, objetivo y claro del efecto de la pandemia en la salud.

Advirtió sobre la mortalidad del enfermo que acude al hospital.

"La mayoría de los hospitales del sector público, la mortalidad hospitalaria es altísima, cerca o más del 40 por ciento; lo que significa que cuatro de cada 10 enfermos fallecen, eso es inaceptable", señaló.

"La gente llega al hospital y no se le administra probablemente la terapia más efectiva que es el oxígeno, no se le administra en tiempo y forma".

Por otra parte, Mikel Arriola, exdirector del IMSS, estimó que la epidemia de Covid-19 en México originará un decrecimiento de nueve puntos del PIB en 2020, por lo que es crucial resolverla.

Sin embargo, dijo, en el País no redujo la curva por la falta de búsqueda intencionada de casos y contactos con aislamiento y pruebas.

"El aprendizaje en México es que el comportamiento en nuestra curva se deriva directamente de que hicimos poco o nulo trabajo epidemiológico en búsqueda intencionada a partir de pruebas y aislamiento de los casos y de los contactos.

"Si no se resuelve la pandemia, no vamos a volver a la normalidad económica; no es una crisis del sistema de pagos; de endeudamiento del Gobierno o que tenga que ver con choques externos, es una crisis pandémica", precisó.

Aseguró que la curva de la epidemia en México ha sido muy distinta a la de otras naciones.

"Asia creció y bajó y se acható hacia abajo; la de Europa creció y bajó y volvió a subir. La primera comparación es que la nuestra creció y creció y no bajó, y sigue creciendo", dijo .

Consideró que es preocupante la positividad en las pruebas, la cual es de un 40 por ciento, y además no se está haciendo prueba a asintomáticos, que son la principal causa de esta pandemia.

"Tenemos una mortalidad relativa muy alta respecto a otros países".

Aseguró que la base por la que México reabrió su economía no es necesariamente epidemiológica.

"Entonces hoy estamos con niveles de movilidad muy altos y obviamente la pandemia (en crecimiento)".