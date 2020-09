Ligan economía a vacuna antiCovid

Ciudad de México.

Mientras no exista una vacuna contra el contagio de Covid, la economía va a seguir operando en circunstancias inusuales, advirtió ayer Arturo Herrera, Secretario de Hacienda.

Al presentar ayer el paquete económico de 2021, el funcionario reconoció el ritmo de la pandemia será lo que irá condicionando la reapertura de los sectores productivos del país.

"Mientras no existe una vacuna, la economía va a seguir operando en circunstancias inusuales; es decir, no es que no esté operando, no es que tengamos el cierre duro de abril y mayo, los restaurantes están abiertos, pero solamente pueden utilizar un número determinado de mesas, en las fábricas tiene que haber un proceso de sana distancia", señaló.

"Hay algunos sectores, como gimnasios, que se hacen en espacios cerrados donde no están operando todavía. Poder retomar una dinámica económica con toda la capacidad, se va a dar cuando se encuentre una vacuna".

Acompañado por el Presidente López Obrador, Herrera defendió el estimado del crecimiento para México.

"No, en realidad no es un estimado muy optimista; de hecho, si piensas que va a ver una caída de ocho por ciento y sobre esa caída del ocho por ciento un crecimiento del 4.7 por ciento, ni siquiera nos pone en los niveles de crecimiento que estábamos en 2019. Nos parece que es una estimación responsable", argumentó

"Nos tiene tranquilos cómo va hoy, es decir, a pesar de que ha habido un proceso de reapertura gradual desde el primero de junio y como lo muestra aquí todos los días Hugo López-Gatell, hay una clara tendencia decreciente en los contagios".