Ligan azulcremas 6 triunfos en casa

El charrúa no había anotado en este torneo. De hecho, no marcaba desde el 3 de octubre de 2020. Lo peor no era eso ni sus lesiones, sino que apenas hace un par de semanas fue el protagonista de aquella derrota por alineación indebida.

Ese mismo carácter de Viñas al ganar el cabezazo, precisamente ante su ex compañero Fernando González, fue el que presumió el América para reponerse a un auténtico gol de vestidor, apenas a los 13 segundos.

Si las Águilas ya presumen 6 triunfos en 6 juegos en el Estadio Azteca se debe en gran medida a ese temple. No era sencillo reponerse del tanto de Víctor Dávila, quien aprovechó un pase de Fernando Navarro y un despiste de la zaga, en especial de Sebastián Cáceres.

Lejos de lamentarse, el cuadro azulcrema puso manos a la obra y al 5´ ya había empatado gracias al letal Henry Martín, con un cabezazo luego de un centro de Mauro Lainez.

El León estaba herido. De ser el campeón apenas hace unos meses a ni siquiera estar en zona de reclasificación en la actualidad, no con sus 7 puntos. Por el contrario, el cuadro capitalino durmió como líder, con 22 unidades, en espera del resultado de Cruz Azul.

América también se repuso a la falla de Emanuel Aguilera, desde el manchón penal. Casi siempre efectivo, ahora el argentino estrelló el balón en el travesaño, pero más sorprendente aún fue su contrarremate varios metros fuera de la portería, pese a que el guardameta Rodolfo Cota estaba vencido. Corría el 58´.

Viñas ingresó por Henry al 61´. El uruguayo había pasado días difíciles en Coapa. Esta vez casi ni tocó la pelota, pero le bastó ir a la caza de una para darle al América el impulso anímico necesario para encarar a Chivas en el Clásico Nacional.

EL SEGUNDO GOL MAS RAPIDO

Víctor Dávila del León, le marcó gol al América apenas a los 13 segundos de juego.

Del silbatazo inicial, los americanistas no tocaron la pelota hasta que tuvieron que sacarla de la portería, en una jugada bien elaborada que definió el chileno.

El gol de Dávila, queda en el lugar once de los tantos más tempraneros de la Liga y es el segundo más rápido que le han marcado al América, el primero se lo hizo el brasileño Carlos Eloir Peruci del Atlético Español a los 11 segundos, en la temporada 1977-78.

El honor de haber marcado el gol más rápido en el futbol mexicano, lo tiene Ricardo Chávez Medrano, "El Diablo", cuando jugando con Tecos le marcó al Guadalajara a los nueve segundos, en la temporada 1989-90.