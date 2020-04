¡Liga en desarrollo!

1) ¿Qué equipos jugarían?

La intención inicial que se manejó semanas atrás era llegar a un circuito con 30 equipos para que la competencia iniciara con la próxima temporada 2020-2021, toda vez que se pueda realizar tras la pandemia de Covid-19. Entre ese cupo estarían los 12 clubes que estuvieron en el Clausura 2020 y los 18 de la Liga MX.

Sin embargo, se dio un giro y ahora la idea es configurar el circuito con una cupo de entre 12 y 18 clubes, sin la participación de los equipos del Máximo Circuito.

Los 12 actuales del Ascenso recibieron la invitación y en teoría serán la base que, en dado caso de que se determine que sea con más clubes, se complementará con franquicias de la Segunda División o con inversores nuevos, como la posibilidad de un equipo en Mazatlán, donde está por quedar listo un nuevo estadio para 20 mil aficionados.

2) ¿Qué tipo de jugadores tendría?

Los planteles serían con una base de elementos Sub-23 para darle continuidad al trabajo que hacen los clubes de la Primera División con sus representativos Sub 20 y no exista un puente tan amplio en el camino al Máximo Circuito.

A los equipos se les permitiría contar en sus filas con un número de entre 5 y 7 refuerzos mayores a la categoría Sub 23, y también con extranjeros, que serían entre dos y tres, también con un límite de edad, de modo que de la misma forma pudieran convertirse en una opción para los equipos del Máximo Circuito con el fogueo que tengan en esta próxima Liga de Desarrollo.

En el tema de la edad será donde los clubes del Ascenso actual tendrán que hacer considerables ajustes, al tener un 70 por ciento de elementos en sus nóminas que rebasan los 30 años.

3) Formato de competencia

Para los propios directivos del Ascenso MX, incluso algunos que votaron por el cambio, aún es una incógnita cómo será el sistema de competencia, sobre todo si habrá descenso ante la presión de la Segunda División de contar con el premio deportivo del ascenso a esta categoría intermedia hacia la Liga MX.

De lo poco que ya se trabaja es que sería un formato similar al de los campeonatos de Primera en sus categorías Sub 17 y Sub 20, es decir, habría Liguilla, Final y campeón, que sería simbólico al no haber ascenso, además de ser en su mayoría equipos de clubes ya del Máximo Circuito.

El tema de calendarios, si será una clasificación general o por grupos, permanece en el aire, al no estar aún aprobado de forma oficial el proyecto.

4) Patrocinios y ayuda financiera

TM Futbol Club, el cuadro de Tampico perteneciente a Grupo Orlegi descendió en 2019 del Ascenso MX a la Segunda División, pero con un pago de 15 millones de pesos conservó su lugar y ahora estaría en la Liga de Desarrollo.

Pero no todos los equipos en el Ascenso MX tienen la fortuna de ser parte de un fuerte grupo inversor y, aunque lo sean, sufren pérdidas de más de 50 millones de pesos anuales, cuando se requiere un gasto de operación de prácticamente el doble de esa cantidad.

Por esa razón, el proyecto de Liga de Desarrollo implicaría un apoyo financiero a los clubes del Ascenso MX a través de los patrocinios en conjunto que conseguirían gracias a la presencia de los equipos representativos de la Liga MX, como el ponerle una marca a esta Liga de Desarrollo al estilo de lo que ya existe con el respaldo del banco BBVA.

5) ¿Televisión en conjunto?

Actualmente entre 8 televisoras se reparten los derechos televisivos de los 12 clubes del Ascenso MX, pero sus ingresos por esta vía no representan las jugosas ganancias de los clubes de Primera, ya que los más cotizados apenas rozan los 4 millones de pesos al año.

El esbozo que se manejó en días pasados de este rubro para la Liga de Desarrollo es el de un convenio colectivo, que genere las ganancias a repartir entre los clubes y, en teoría, no existan equipos con escasos ingresos por esta vía.

Sin embargo es algo que no se lleva a cabo en la Liga MX y que, al contrario, se ha dejado a la libre negociación de los clubes con cada televisora.

Los directivos del Ascenso MX aún no tienen bien definido si finalmente se incluye este punto en el proyecto.

6) Asistencia a estadios

Durante el Clausura 2020, que se interrumpió primero y canceló ya por la pandemia de Covid-19, el circuito de ascenso alcanzó un promedio de asistencia de poco más de 5 mil espectadores, de acuerdo a datos de la propia Liga de Plata.

Un equipo como Celaya reportó asistencias menores a los 4 mil espectadores en sus juegos como local, y su mayor entrada fue en la jornada 1 con un 15 por ciento de aficionados con relación a su aforo de 23 mil 182 aficionados.

La Liga de Desarrollo lleva la encomienda de elevar las entradas, lo cual pinta como uno de sus principales retos, al ser sólo formativa y no causarle al espectador, de los equipos de Ascenso, el interés por alcanzar un cupo en el Máximo Circuito.