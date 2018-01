Liga denuncia insultos a Messi en el Clásico

LaLiga incluye estos insultos entre los cánticos que incitan a la violencia y aparecen recogidos como comportamientos prohibidos y sancionables, tanto en el Código de Disciplina Deportiva de la RFEF como en la Legislación contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.



En partidos de la jornada 17 de LaLiga Santander se han registrado las siguientes denuncias en relación con el Real Madrid-Barcelona del 23 de diciembre pasado en el Estadio Santiago Bernabéu:



1. En el minuto 64 de partido, y durante el transcurso del juego, aproximadamente unos mil aficionados locales, distribuidos en diferentes zonas del Fondo Norte, entonan de forma coral y coordinada durante aproximadamente 10 segundos, "MESSI MESSI SUBNORMAL", en referencia al jugador nº10 visitante.



2. En el minuto 83 de partido, y coincidiendo con una sustitución del equipo visitante, aproximadamente unos 1.300 aficionados locales, ubicados en la grada de animación denominada Grada FANS RMCF, concretamente desde los sectores 116,118 y 120, impares del Fondo Sur, entonan de forma coral y coordinada durante aproximadamente 10 segundos, "PIQUÉ CABRÓN, ESPAÑA ES TU NACIÓN", en referencia al jugador nº3 visitante.



LaLiga subraya que "el resto de aficionados del estadio tuvieron en todo momento un adecuado comportamiento durante el transcurso del partido".



También se registraron denuncias, en este caso por insultos contra el Real Madrid, en su partido de liga contra el Celta en Balaídos del 7 de enero:



1. En el minuto 8 del partido, y durante el transcurso del juego, unos 400 aficionados locales, ubicados en la grada de gol, en su parte más cercana a tribuna, situados encima de varias pancartas con las inscripciones "Tropas Breogan" y "Celtarras", entonaron de forma coral y coordinada durante aproximadamente 10 segundos, "QUE SÍ QUE SÍ, QUE PUTA REAL MADRID, QUE PUTA REAL MADRID", siendo acompasado de palmas y por el sonido de un tambor. Dicho cántico no fue secundado por el resto de aficionados.



2. En el minuto 16 del partido, y durante el transcurso del juego, unos 400 aficionados locales, ubicados en la grada de gol, en su parte más cercana a tribuna, situados encima de varias pancartas con las inscripciones "Tropas Breogan" y "Celtarras", entonaron de forma coral y coordinada durante aproximadamente 12 segundos, "MADRIDISTAS HIJOS DE PUTA", siendo acompasado por el sonido de un tambor. Dicho cántico no fue secundado por el resto de aficionados.



El comportamiento del resto de espectadores presentes en el estadio fue absolutamente correcto, precisa LaLiga.



También hubo incidentes en el Lleida-At. Madrid de Copa del Rey, el 3 de enero pasado, en concreto cánticos de "PUTA ATLÉTICO, PUTA ATLÉTICO" y de "HIJOS DE PUTA, HIJOS DE PUTA", en referencia al equipo visitante, por parte del grupo de animación del Lleida Gol Nord. Dichos cánticos, acompasados con el sonido de un tambor, no fueron secundados por el resto de la afición.