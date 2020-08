Liga AMLO a titular de Banxico en caso Fertinal

Torreón.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que se investiguen los créditos otorgados por Nacional Financiera y Bancomext para la planta Fertinal, cuando los titulares eran Enrique de la Madrid y el actual Gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León.

En conferencia, el Mandatario fue cuestionado sobre la falta de transparencia de esos contratos, ya que las instituciones han argumentado que no se puede revelar información por el secreto bancario.

"No, no, yo voy a dar instrucciones de que se ventile, no vamos a hacer lo mismo que hacían antes", dijo.

¿Entonces vamos a conocer todos los detalles del caso?, se le cuestionó.

"Sí, de cómo se dieron los créditos porque fue Nacional Financiera y el Banco de Comercio Exterior, un hijo del ex Presidente De la Madrid era el de Nacional Financiera, del Banco de Comercio Exterior, y el actual Gobernador del Banco de México también, estaba en Hacienda y luego fue director del Bancomext cuando estos créditos.