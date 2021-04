Liga Adrián Gaona se queda en ´semis´

A por blanqueada de 0-9, quedándose con el Campeonato Estatal de Softbol 22 años y menores femenil, que se desarrolló en Ciudad Victoria.

Las peloteras del organismo Adrián Gaona jugaron buena pelota durante la fase de grupos en el que terminaron de líderes en el C tras no perder ninguno de los cuatro encuentros que encararon, pero ayer por la mañana no anduvieron finas en la defensiva cometiendo varios errores mientras la ofensiva fue silenciada por espacio de cinco episodios.