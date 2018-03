Líderes sólo buscan los puestos políticos

“Los liderazgos en Tamaulipas y Matamoros están muertos, no hay quienes defiendan al campo como debe de ser”, aseguró el exsecretario general del Comité Municipal Campesino.

Mario García Quintero señaló que desgraciadamente en la actualidad los campesinos ya no pone a sus líderes, sino que son impuestos, por lo que no les importa si les va a bien o no a la gente que vive del campo.

“Si me pregunta por Iván Garza líder local pues no ha hecho nada para defender al campo y el estatal esta igual, que decir del nacional pero hasta el momento ninguno mete las manos por la gente que vivimos del campo”, dijo.