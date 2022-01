Líderes republicanos no tienen "agallas" por no admitir que se vacunaron: Trump

"No quieren decirlo porque no tienen agallas . Tienes que decirlo, si sí o si no, dilo, pero el hecho es que creo que las vacunas salvaron a decenas de millones de personas en todo el mundo. No he tenido ningún efecto secundario", dijo Trump durante una entrevista para la canal de extrema derecha One America News.

MADRID (EUROPA PRESS).– El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump , se convirtió en los últimos tiempos en un inesperado defensor de la vacuna contra el coronavirus y, en esta ocasión, aseguró de los líderes y políticos republicanos que no admiten haber recibido una dosis de refuerzo que "no tienen agallas ".

Tal y como ha estado haciendo en anteriores ocasiones cuando se le cuestionaba sobre este asunto, Trump volvió a señalar que la vacuna ayuda a prevenir casos más graves de coronavirus. "Si enfermas, en la mayoría de los casos no irás al hospital y no morirás. Antes era un horror y ahora no", dijo.

Al igual que hiciera en entrevistas anteriores, Trump volvió a destacar la respuesta de su administración a la crisis sanitaria, contra la que se actuó "muy bien, con las terapias, las vacunas y todo lo demás y en tiempo récord".

En otra entrevista este miércoles para la emisora de radio NPR, al ser cuestionado sobre qué consejos daría a los estadunidenses que se resisten a ser vacunados, Trump defendió la libertad individual y señaló que los decretos del presidente Joe Biden, para obligar a los trabajadores públicos a inmunizarse, están "perjudicando" al país.

"Si algunas personas no quieren, no deberían tener que ser obligadas. No puede ser obligatorio (...) Y creo que eso es muy importante. Personalmente, me siento muy cómodo después de vacunarme. No he tenido ningún efecto secundario", dijo.

La nueva defensa de Trump por las vacunas sorprendió a muchos después de la ambigüedad mostrada con respecto a ellas cuando era presidente de Estados Unidos, llegando incluso a recomendar remedios disparatados, como inyectarse cloro.

Conocedor de la impopularidad de la vacunación entre amplias capas de su electorado, Trump se inmunizó sin hacerlo público y ya en septiembre aseguró que no buscaría la tercera dosis al sentirse "en plena forma". A finales del año pasado confirmó ante sus seguidores que sí obtuvo el refuerzo de la vacuna, lo que le granjeó algunos abucheos.