Lideran nominaciones a los Tony

Nueva York, E.U. El relato de Tina Fey sobre moralidad en la escuela secundaria Mean Girls y la chistosa serie marina de dibujos animados SpongeBob SquarePants encabezan las nominaciones a los premios Tony con 12 menciones cada uno.

Una obra basada en otro título enorme, Harry Potter, también hechizó y recibió 10 candidaturas.

El monólogo de John Leguizamo Latin History for Morons compite en el apartado de mejor obra nueva.

Fey, quien adaptó la historia de su cinta de 2004 citada a menudo con su esposo, el compositor Jeff Richmond, admitió que aguardaron el anuncio conteniendo el aliento.

"Somos nuevos en esto de Broadway y los musicales así que era difícil decir hacia qué lado iría la cosa", dijo Richmond. "Estamos encantados".

DRAMA

Una reposición británica de "Angels in America", el monumental drama de dos partes de Tony Kushner sobre el sida, la vida y el amor en los años 80, recibió 11 candidaturas 25 años después de su debut en Broadway. El brillante musical para adultos The Band´s Visit obtuvo igual número de nominaciones.

Katrina Lenk recibió su primera postulación a un Tony por The Band´s Visit, basada en la película israelí de 2007 sobre un choque de culturas accidental cuando una orquesta egipcia se pierde y termina en el pueblo israelí equivocado.

Harry Potter de J.K. Rowling extendió su magia a Broadway con la obra de dos partes "Harry Potter and the Cursed Child" que recibió 10 nominaciones, al igual que una reposición de "My Fair Lady".

Taylor Louderman, una veterana de musicales como Bring It On: The Musica y Kinky Boots, obtuvo su primera nominación por su interpretación de una reina de secundaria que es derribada en Mean Girls. Enfrenta competencia de Lenk, Lauren Ambrose por My Fair Lady, Hailey Kilgore por Once On This Island, LaChanze por Summer: The Donna Summer Musical y Jessie Mueller por Carousel.

Los premios Tony, en su 72 edición, se entregan el 10 de junio en el Radio City Music Hall en Nueva York.

LA DISPUTA

El premio al mejor musical se disputará entre The Band´s Visit, Frozen, Mean Girls y SpongeBob SquarePants: The Musical. El de mejor obra entre Harry Potter and the Cursed Child, The Children, Farinelli and The King, Junk y Latin History for Morons.

