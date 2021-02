Lideran nominaciones en Globos de Oro

Netflix, que superó su propio récord de 17 postulaciones en las categorías de TV del año pasado, obtuvo tres de las cinco nominaciones a mejor serie de drama — por "The Crown", "Ozark" y "Ratched" — y cuatro de las cinco para mejor actriz en esa categoría, para Olivia Colman, Emma Corrin, Laura Linney y Sarah Paulson.

El servicio de streaming debutante HBO Max se apuntó dos nominaciones con "The Flight Attendant", a mejor serie musical o de comedia, y también le mereció a la veterana de "The Big Bang Theory" Kaley Cuoco su primera nominación al Globo.

"The Crown" lideró los apartados de TV con seis nominaciones, incluyendo por las actuaciones estelares de Coleman, Corrin y Josh O´Connor, así como por los papeles de reparto de Gillian Anderson y Helena Bonham Carter.

"The Great" se medirá con "The Flight Attendant", "Schitt´s Creek", "Emily in Paris" y "Ted Lasso" por el honor a la mejor serie de comedia, un premio que el año pasado fue para "Fleabag".

"Ratched" de Netflix, la historia de Ryan Murphy sobre la célebre enfemera de "One Flew Over the Cuckoo´s Nest" ("Atrapado sin salida"), recibió tres nominaciones pese a las malas reseñas. Sus protagonistas, Sarah Paulson y Cynthia Nixon, fueron ambas nominadas.

"Ratched" se disputará el honor a la mejor serie de drama con "The Crown", "Lovecraft Country", "Ozark" y "The Mandalorian". El año pasado "Succession" obtuvo el premio.