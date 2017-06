Lidera las listas de los más vendidos

“Escrito en el agua”, de Paula Hawkins, encabeza la lista de los libros más vendidos en varios países, de acuerdo al reporte de Associated Press, aunque en México aún no aparece ni en los primeros 10, y es que apenas hace dos semanas llegó a los aparadores.

Dicha novela negra, de acuerdo al referido reporte, aparece en los primeros 10 de las listas de España, Estados Unidos (Into the Water), Colombia, Argentina y Paraguay; en algunos casos en el primer lugar de venta.

Tras cautivar a veinte millones de lectores en todo el mundo con La chica del tren, Paula Hawkins vuelve con una apasionante novela sobre las historias que nos contamos al recordar nuestro pasado y su poder para destruirnos, refiere la sinopsis de Editorial Planeta.

“Pocos días antes de morir, Nel Abbott estuvo llamando a su hermana, pero Jules no cogió el teléfono, ignoró sus súplicas de ayuda. Ahora Nel está muerta. Dicen que saltó al río. Y Jules se ve arrastrada al pequeño pueblo de los veranos de su infancia, un lugar del que creía haber escapado, para cuidar de la adolescente que su hermana deja atrás. Pero Jules tiene miedo. Mucho miedo. Miedo al agua, miedo de sus recuerdos enterrados largo tiempo atrás, y miedo, sobre todo, de su certeza de que Nel nunca habría saltado… No te fíes nunca de una superficie en calma, no sabes lo que puede haber debajo”, agrega.

Paula Hawkins trabajó como periodista más de quince años antes de pasarse a la ficción. Nacida y criada en Zimbabue, Paula se mudó a Londres en 1989 y vive allí desde entonces.

Su primer thriller, La chica del tren, se ha traducido a más de cuarenta idiomas, y ha sido adaptado al cine con Emily Blunt. Escrito en el agua es su segunda novela. (Especial)

¿Qué se lee en México?

>1.- “La tregua” - Mario Benedetti

>2.- “1984” - George Orwell

>3.- “El curioso incidente del perro a medianoche” - Mark Haddon

>4.- “El arte de amar” - Erich Fromm

>5.- “Ladrona de libros” - Markus Zusak

>6.- “El monje que vendió su Ferrari” - Robin Sharma

>7.- “Yo antes de ti” - Jojo Moyes

>8.- “Crónicas marcianas” - Ray Bradbury

>9.- “El principito” - Antoine de Saint-Exupéry

>10.- “El laberinto de la soledad” - Octavio Paz

(Fuente: Gandhi)