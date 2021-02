Lidera Spieth el Phoenix Open

Este resultado tiene a Spieth con una oportunidad de oro para salir de esa crisis de resultados que lo hundieron en un bache en su carrera. El ex número uno del mundo se ha desplomado e incluso estuvo muy cerca de salir del Top 100 del ranking mundial, lo que refleja los resultados de su carrera, además no ha logrado ninguna victoria desde que conquistó The Open en el 2017.

Spieth, de 27 años, maravilló al mundo del golf desde su debut al conseguir 11 triunfos en el PGA Tour, incluidos tres "Majors" en sus primeras 5 temporadas.

En tanto, el mexicano Carlos Ortiz no pudo mantener su paso ascendente y finalizó en el puesto 16 tras la tercera ronda.