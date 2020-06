Lidera Premios BET

Drake encabeza la lista de nominados a los Premios BET 2020, que celebrarán su 20mo aniversario a fines de este mes.

BET anunció ayer que Drake recibió seis candidaturas, incluyendo a video del año y mejor artista masculino de hip hop. En los apartados de mejor colaboración y premio del público compite por partida doble gracias a los éxitos "No Guidance" con Chris Brown y "Life Is Good" con Future.

Los Premios BET se transmitirán el 28 de junio por cadenas de ViacomCBS, incluyendo por primera vez la CBS. El espectáculo, que este año será una celebración virtual debido a la pandemia del coronavirus, también podrá verse por BET y BET HER.

OTROS NOMINADOS

Los raperos en ascenso Megan Thee Stallion y Roddy Ricch le siguen a Drake con cinco nominaciones cada uno. Megan Thee Stallion, quien recientemente encabezó la lista Hot 100 de Billboard con su remix de "Savage" con Beyoncé, está nominada a video del año, mejor artista femenina de hip hop, mejor colaboración, premio del público y álbum del año por "Fever".

Ricch, quien obtuvo su primer Grammy este año, también lideró las listas de popularidad con su éxito "The Box". El video de esa canción se mide por el BET al video del año junto con "Bop" de DaBaby, "Higher" de DJ Khaled, Nipsey Hussle y John Legend, "Say So" de Doja Cat, "Hot Girl Summer" de Megan The Stallion, y "No Guidance" de Chris Brown y Drake.

Beyoncé, Minaj, Brown, Lizzo y DaBaby recibieron cuatro nominaciones cada cual.

A LA COMPETEnCIA

Kanye West, quien lanzó un disco de góspel el año pasado, competirá por el premio Dr. Bobby Jones al mejor álbum de góspel o música edificante. Se lo disputará con Kirk Franklin, las Clark Sisters, Fred Hammond, John P. Kee y PJ Morton.

Los premios BET fueron creados en el año 2001 por la cadena Black Entertainment Television para reconocer a las personas afroamericanas y de otras minorías étnicas que se destacan en el ámbito musical, deportivo y de entretenimient