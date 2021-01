Lidera nominaciones

Ciudad de México.

Los Critics Choice Awards dieron a conocer este lunes el listado producciones televisivas nominadas en su edición 26, y gracias a programas como The Crown y Ozark, Netflix sumó 26 nominaciones.

Ambas producciones lograron seis nominaciones cada una, y compiten en categorías como Mejor Drama, reportó el medio especializado Deadline.

ASPIRANTES

Las estrellas de The Crown Josh O´Connor, Olivia Colman y Emma Corrin aspiran a Mejor Actor y Actriz en una Serie Dramática. Tobias Menzies y Gillian Anderson también recibieron reconocimiento por sus roles secundarios.

Jason Bateman y Laura Linney, de Ozark, contienden a Mejor Actor y Actriz en una Serie Dramática, respectivamente. Mientras que Tom Pelphrey, Julia Garner y Janet McTeer están nominados por sus papeles secundarios.

"Estamos muy emocionados de celebrar el increíble trabajo que se lanzó durante esta temporada extendida", dijo el director ejecutivo de Critics Choice Association, Joey Berlin.

AÑO DIFÍCIL

"En un año en el que la necesidad de entretenimiento era innegable, la industria se unió para ofrecer hermosas series que nos deleitaron, educaron, desafiaron y, lo más importante, nos unieron a todos".

HBO y HBO Max obtuvieron 24 nominaciones en total, muy cerca de Netflix. La serie de ciencia ficción Lovecraft Country, de Misha Green, tuvo cinco nominaciones, al igual que Mrs. America (FX), What We Do in the Shadows y Schitt´s Creek.

La vigésimo sexta edición de los Critics Choice Awards será producida por Bob Bain Productions y Berlin Entertainment.

Los nominados a las películas y el formato de la ceremonia se darán a conocer el 7 de febrero. Los ganadores serán anunciados el 7 de marzo y Taye Diggs regresará como anfitrión por tercera vez.