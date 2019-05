Lidera nominaciones al Tony

Nueva York, E.U.

Hadestown, el debut de la cantante y compositora Anaïs Mitchell en Broadway, lidera la lista de nominados a los Premios Tony, con 14 candidaturas

La puesta en escena basada en los mitos de Orfeo y Eurídice y Hades y Perséfone compite con Tootsie, The Prom, Ain't To Proud - The Life and Time of The Temptations y Beetlejuice en la categoría de Mejor Musical.

En la categoría de Mejor Obra Teatral estuvieron incluidas The Ferryman, Ink, Gary: A Sequel to Titus Andronicus y What the Constitution Means to Me.