Lidera nominaciones al Oscar

La muy debatida pero exitosa cinta de Todd Phillips sobre el origen del villano de los comics "Joker" ("Guasón") encabezó la lista de candidatos a los Premios de la Academia con 11 nominaciones, mientras que la épica de la mafia de Martin Scorsese "The Irishman" ("El irlandés"); el cuento de hadas sobre Los Ángeles en los años 60 "Once Upon a Time ... in Hollywood" ("Había una vez en Hollywood") de Quentin Tarantino y el retrato de Sam Mendes de la Primera Guerra Mundial "1917", le siguieron de cerca con 10 menciones cada una.

A MEJOR PELÍCULA

Esas cuatro cintas estuvieron entre las nueve postuladas a mejor película ayer, cuando se hizo el anuncio de las nominaciones a la 92da entrega de los Premios de la Academia. Las otras fueron: la adaptación de Greta Gerwig del clásico de Louisa May Alcott "Little Women" ("Mujercitas"), el drama de divorcio de Noah Baumbach "Marriage Story" ("Historia de un matrimonio"), la sátira de Taika Waititi sobre la Alemania nazi "Jojo Rabbit", el drama de carreras de James Mangold "Ford v Ferrari" ("Contra lo imposible") y la sátira de clase de Bong Joon Ho "Parasite" ("Parásitos"), la primera cinta coreana nominada y apenas 11a en lengua no inglesa.

Aunque se anticipaba que le iba a ir bien a "Joker" en las nominaciones de ayer, el abrumador apoyo de la academia a una película que estuvo lejos de ser una favorita de la crítica resultó inesperado. Las candidaturas del filme incluyen mejor actor para Joaquin Phoenix y mejor director para Phillips.

MEJOR DIRECTOR

Aunque un récord de 62 mujeres (cerca de un tercio de los candidatos) fueron nominados ayer, La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas le dio mayor peso a un puñado de películas dirigidas a y realizadas por hombres.

Por 87ma ocasión, sólo fueron nominados hombres en la categoría de mejor director.

Hollywood, en medio del auge del streaming, también le dio a Netflix mayor reconocimiento que nunca, con 24 nominaciones. Las 10 para "The Irishman" .

"1917" siguió su victoria en los Globos de Oro y "Once Upon a Time ... in Hollywood" Terminarfue igualmente nominada en todas las categorías anticipadas, incluyendo dos para Tarantino, dirección y guion; mejor actor para Leonardo DiCaprio y mejor actor de reparto para Brad Pitt.

MEJORES ACTORES

Y ACTRICES

Las otras candidatas a mejor actriz son: Scarlett Johansson por "Marriage Story", Saoirse Ronan por "Little Women", Charlize Theron por "Bombshell" ("El escándalo") y Renée Zellweger por "Judy".

Por el premio al mejor actor, Antonio Banderas compite por su trabajo en "Dolor y gloria" de Pedro Almodóvar con Leonardo DiCaprio, por "Once Upon a Time ... in Hollywood"; Adam Driver, por "Marriage Story"; Jonathan Pryce, por "The Two Popes" ("Los dos papas"), y Phoenix por "Joker".

Las nominadas a mejor actriz de reparto son Kathy Bates por "Richard Jewell", Laura Dern por "Marriage Story", Scarlett Johansson por "Jojo Rabbit", Florence Pugh por "Little Women" y Margot Robbie por "Bombshell".

Los nominados a mejor director: Bong Joon Ho por "Parasite", Sam Mendes por "1917", Todd Phillips por "Joker", Martin Scorsese por "The Irishman" y Quentin Tarantino, "Once Upon a Time ... in Hollywood".

Y por mejor cinta animada "How to Train a Dragon: The Hidden World" ("Cómo entrenar a tu dragón 3"), "Toy Story 4", "I Lost My Body" ("Perdí mi cuerpo"), "Klaus" y "Missing Link" ("Sr. Link").