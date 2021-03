Lidera nominaciones al Oscar

Ocho títulos competirán por el premio a la mejor película: "Mank", "Promising Young Woman" ("Hermosa venganza") de Fennell, "Nomadland" de Zhao, "Judas and the Black Messiah" ("Judas y el mesías negro"), "Sound of Metal" ("El sonido del metal"), "Minari", "The Father" ("El padre") y "The Trial of the Chicago 7" ("El juicio de los 7 de Chicago").

MARCA PRECEDENTE

En la categoría de dirección se hizo historia. Sólo cinco mujeres han sido nominadas antes a este premio. Zhao es la primera directora de origen asiático postulada. Los demás candidatos son Lee Isaac Chung por "Minari", David Fincher por "Mank" y Thomas Vinterberg por "Another Round" ("Una ronda más").

En cuanto a actuaciones, es la lista más diversa que se haya visto, muy distinta a las nominaciones de actores sólo blancos que llevaron al hashtag #OscarsSoWhite (#OscarTanBlanco) hace cinco años.

Nueve de los 20 actores nominados son de minorías, incluyendo una candidatura póstuma a mejor actor para Chadwick Boseman y menciones para Riz Ahmed ("Sound of Metal"), Steven Yeun ("Minari"), Daniel Kaluuya y Lakeith Stanfield ("Judas and the Black Messiah"), Leslie Odom Jr. ("One Night in Miami...", o "Una noche en Miami..."), Viola Davis ("Ma Rainey´s Black Bottom", en español "La madre del blues"), Andra Day ("The People vs. Billie Holiday") y Yuh-Jung Youn ("Minari").

LA MÁS NOMINADA

Davis, quien fue galardonada por su actuación en "Fences" de 2016, recibió su cuarta candidatura para convertirse en la actriz negra más nominada de la historia.

Las otras postuladas a mejor actriz son Carey Mulligan por "Promising Young Woman", Frances McDormand por "Nomadland" y Vanessa Kirby por "Pieces of a Woman" ("Fragmentos de una mujer").

Los demás nominados a mejor actor son Anthony Hopkins, por "The Father", y Gary Oldman por "Mank".

Aunque no quedó ninguna película latinoamericana en el apartado de mejor largometraje internacional, "El agente topo" de Chile, dirigido por Maite Alberdi, fue nominado a mejor documental.

Y Laura Pausini, recientemente galardonada con su primer Globo de Oro, competirá ahora por el Oscar a la mejor canción original como coautora de "Io Sì", tema original de la película "La Vita Davanti a Se" ("La vida ante sí", o en inglés "The Life Ahead").

Tras un año de pandemia en el que la mayoría de los cines se mantuvieron cerrados, los servicios de streaming dominan este año los Premios de la Academia.

NETFLIX A LA CABEZA

Netflix, como se anticipaba, lidera el grupo con 35 nominaciones. El servicio aún busca su Oscar a la mejor película, y este año tiene posibilidad de ganarlo con dos producciones: "Mank" y "The Trial of the Chicago 7", un filme de Paramount Pictures vendido durante la pandemia. Netflix también encabezó la lista de candidatos del año pasado con 24 menciones, pero obtuvo sólo dos premios.

Otros servicios fueron nominados. Amazon, en particular, estuvo bien representado con "Sound of Metal", "Borat Subsequent Moviefilm" y "One Night in Miami..."

Las candidaturas para la 93ra edición de los Oscar fueron anunciadas en Londres por Nick Jonas y Priyanka Chopra Jonas. Los Premios de la Academia normalmente ya se habrían entregado, pero se postergaron dos meses debido a la pandemia. La ceremonia será en vez el 25 de abril.

LA MISMA SEDE

La academia confirmó ayer que el espectáculo se realizará en su sede usual, el Teatro Dolby en Los Ángeles, y la estación de tren de la ciudad Union Station.; la ceremonia en su 93ra edición, será el 25 de abril en Los Ángeles.

"Minari" competirá por el premio a la mejor película.

Chloé Zhao y Emerald Fennell fueron postuladas a mejor dirección con "Nomadland".