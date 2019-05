Lidera los BET

Nueva York, E.U.

Cardi B encabeza la lista de nominados a los Premios BET 2019, con siete candidaturas, mientras que el difunto rapero Nipsey Hussle obtuvo una mención póstuma.

Las nominaciones de Cardi B incluyen dos al máximo premio, Video del Año, por sus éxitos "Money" y "Please Me", esta última con Bruno Mars.

Cardi también compite junto a J Balvin y Bad Bunny a Mejor Colaboración y Premio Elegido por los Espectadores por "I Like It" y Álbum del Año, por Invasion of Privacy, que le mereció un Grammy este año, así como Mejor Artista Femenina de hip hop.

POSTULACIÓN PÓSTUMA

Hussle, quien murió baleado el 31 de marzo, fue postulado a Mejor Artista Masculino de hip hop, honor por el que también compiten J. Cole, Travis Scott, Meek Mill, 21 Savage y Drake.

Drake es el cantante que sigue a Cardi B en número de nominaciones, con cinco.

El éxito No. 1 de Drake, "Nice for What", compite por el premio al Video del Año con "This Is America", de Childish Gambino; "Apes**t", de los Carter; "A Lot", de 21 Savage y J. Cole, y los dos clips de Cardi B.

23 DE JUNIO

Los Premios BET se entregarán el 23 de junio en el Teatro Microsoft en Los Ángeles.

Beyoncé, nominada en cuatro categorías, se disputará el premio a la Mejor Artista Femenina de R&B/pop con Ella Mai, H.E.R., Solange, SZA y Teyana Taylor.

Los candidatos a Mejor Artista Masculino de R&B/pop son Bruno Mars, Gambino, Chris Brown, John Legend, Khalid y Anderson .Paak.

Cardi B, nombrada Mejor Artista Femenina de hip hop en los Premios BET del año pasado, esta vez defenderá el título contra Nicki Minaj, Remy Ma, Megan Thee Stallion, Kash Doll y Lizzo.

La gala de los BET se transmitirá en vivo en siete cadenas de Viacom en Estados Unidos: BET, MTV, VH1, Logo, MTV 2, MTV Classic y BET HER.