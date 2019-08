Lidera la taquilla en EU

Ciudad de México

Dirigida por Ric Roman Waugh y protagonizada por Gerard Butler, la película Agentes bajo fuego (Angel has fallen) debutó en la cima de la taquilla de Estados Unidos con un estimado de 21.25 millones de dólares.

En esta tercera entrega de la saga conocida como Bajo fuego, el agente del Servicio Secreto "Mike Banning", interpretado por Gerard Butler, es acusado de atentar contra el presidente de Estados Unidos, Allan Trumbull, a quien da vida Morgan Freeman.

La primera de estas cintas de acción, lanzada en 2013 bajo el nombre de Olympus has fallen, narra la captura de la Casa Blanca a manos de un terrorista; obtuvo ganancias de 170 millones de dólares en todo el mundo.

Mientras que Londres bajo fuego (London Has Fallen), la segunda película de la saga cuya trama se desarrolla en medio del intento de asesinato de los líderes mundiales durante el funeral del Primer Ministro inglés, recaudó 205 millones de dólares.

EL SEGUNDO SITIO

De acuerdo con Box Office, la cinta Chicos buenos (Good boys) dirigida por Gene Stupnitsky se colocó en el segundo sitio agregó otros 11.75 millones de dólares a sus ingresos de 42.05 millones solo en cines de la Unión Americana.

En el ámbito internacional, el filme se exhibe en 22 países, donde ha obtenido aproximadamente 3.5 millones este fin de semana para llegar a 6.90 millones y un recuento global de 48.95 millones.

La cinta de drama cristiano Vencedor (Overcomer) dirigida y coescrita por Alex Kendrick y su hermano Stephen Kendrik se colocó en la tercera posición con 8.20 millones de dólares.

En su sexta semana de exhibición, El Rey León de acción real se ubicó en el cuarto puesto con ingresos este fin de semana de 8.15 millones de dólares, para contabilizar 510.63 millones en la taquilla nacional.

El filme de Jon Favreau en el extranjero está a punto de alcanzar los mil millones después de agregar otros 30 millones este fin de semana desde 56 países

El regreso del clásico animado de 1994, contabiliza 997.90 millones para un total global de mil 508.53 millones, que la mantiene como el noveno lanzamiento mundial más grande de la historia.

LOS RÁPIDOS AL QUINTO

La película Rápidos y furiosos: Hobbs & Shaw se colocó en el quinto lugar con ingresos por 8.14 millones de dólares y luego de cuatro fines de semana en cartelera acumula 147.70 millones de dólares.

La gran noticia para el filme proviene del extranjero, donde debutó en China con un estimado de 102 millones, que significó el mayor lanzamiento de agosto en el mercado y el segundo debut de la franquicia en China detrás de The Fate of the Furious.