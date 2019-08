Lidera el kirchnerismo; regresaría el populismo

Buenos Aires, Argentina.

El descontento por el ajuste económico aplicado por el presidente Mauricio Macri se plasmó en las primarias celebradas ayer domingo en Argentina y abrió las puertas para el regreso del populismo en las elecciones presidenciales del 27 de octubre.

El opositor kirchnerista Alberto Fernández, ungido como candidato presidencial y acompañado en la fórmula electoral por la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), era el más votado en las primarias que definieron las candidaturas para las elecciones presidenciales de octubre, según el escrutinio oficial.

Fernández, exjefe de gabinete durante la primera etapa de la presidencia de la ahora senadora y previamente en el gobierno de su fallecido esposo Néstor Kirchner (2003-2007), obtenía 47,34% de votos respecto al 32,26% alcanzado por Macri, un conservador respaldado por los mercados y Estados Unidos.

Un total de 88% mesas fueron escrutadas hasta el momento.

La diferencia de 15 puntos porcentuales de Fernández frente a Macri revelaba la debilidad del mandatario conservador y posicionaba al primero como potencial triunfador en la primera vuelta electoral de octubre.

"Nunca fuimos locos gobernando, siempre arreglamos problemas que otros generaron. Una vez más lo vamos a hacer", sostuvo Fernández en tono triunfalista.

Macri va en busca de su segundo período con una economía estancada, una tasa de desempleo de 10,1% y una inflación que alcanzó 22,4% en el primer semestre, pero podría llegar a 40% al final del año, según analistas, y con una pobreza que afecta a más del 32% de la población.

Más temprano el mandatario admitió la derrota y lamentó que los argentinos no hayan apoyado su proyecto de transformación.

"Estamos acá reconociendo que hemos tenido una mala elección y eso nos obliga a redoblar los esfuerzos para que en octubre continuemos con el cambio", dijo el mandatario, quien busca su reelección.

Macri integra la fórmula oficialista junto al senador peronista Miguel Ángel Pichetto, con el que esperaba atraer los votos del peronismo no kirchnerista.

Fernández de Kirchner, quien de confirmarse estos resultados volvería a estar en el centro del poder en Argentina, señaló que "los primeros números que estamos teniendo nos hace ponernos contentos y optimistas".

"Pero no solamente porque ganamos una elección, esto no es un partido de fútbol. Muchos argentinos y argentinas comprendieron y entienden que las cosas deben cambiar en la República Argentina porque así como estamos no estamos viviendo bien, no estamos tranquilos", dijo la exmandataria en un mensaje grabado desde la austral provincia de Santa Cruz.