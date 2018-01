Lidera Bronco firmas en estados "fraudulentos"

Cd. de México.- Las tres entidades en las que Jaime Rodríguez tiene el mayor número de firmas, son las tres en donde el Instituto Nacional Electoral (INE) ha detectado el mayor número de credenciales de elector apócrifas o "simuladas" usadas por aspirantes independientes a diputados.



Se trata de su natal Nuevo León, con 247 mil 712 firmas recopiladas (655.2 por ciento del total requerido en la entidad), el Estado de México, con 149 mil 902 firmas (130.8 por ciento) y la Ciudad de México, con 75 mil 937 firmas (equivalentes al 101.72 por ciento).



El INE, informó el lunes pasado que, al revisar 170 mil firmas de 24 aspirantes independientes a diputados federales que tuvieron un alto número de apoyos irregulares, el 58 por ciento, es decir, casi 100 mil firmas, fueron obtenidas a través de simulaciones de credenciales de elector.



Dicho número de rúbricas fraudulentas se concentró principalmente en la Ciudad de México, donde 14 aspirantes a diputados federales cometieron el presunto ilícito, seguido de Nuevo León, con dos aspirantes, y el Estado de México, con un aspirante que incurrió en la irregularidad.



Esas tres entidades, cabe decir, son las únicas donde el INE ha encontrado, hasta ahora, las credenciales "simuladas".



Otros de los estados donde, con corte al 15 de enero, el Gobernador con licencia ha logrado la totalidad de los apoyos, son Baja California Sur, Coahuila, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas.



En tanto, el senador con licencia, Armando Ríos Piter, es el aspirante presidencial que ha logrado el requisito de dispersión de firmas en más entidades del País.



Con corte al 15 de enero, el ex perredista ha juntado la totalidad de los apoyos requeridos en 11 entidades: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, Ciudad de México, Guerrero, Estado de México, Querétaro, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.



Las entidades en donde mayores firmas tiene Ríos Piter son el Estado de México, con 123 mil 093 firmas (107.42 por ciento del requerido en la entidad), la CDMX, con 85 mil 801 (equivalentes al 114.93 por ciento) y su natal Guerrero, con 43 mil 981 firmas (el 179.1 por ciento del total requerido).



La ex panista Margarita Zavala tiene el total de las firmas requeridas en Aguascalientes, Campeche, Colima, Chiapas, Estado de México y Oaxaca.



Las entidades donde tiene mayores firmas son el Estado de México, con 140 mil 133 (equivalentes al 122.9 por ciento), Chiapas, con 82 mil 026 (el 240.07 por ciento) y Oaxaca, con 78 mil 645 firmas (el 281.9 por ciento).



Fuentes del INE consultadas explicaron que, actualmente, la prioridad del organismo es indagar de manera rigurosa las firmas de Rodríguez, Zavala y Ríos Piter, que son los tres aspirantes presidenciales que tienen mayores posibilidades de llegar a la boleta.



En el organismo mencionaron que, en específico, se están concentrando en las firmas de los tres aspirantes presidenciales que ya fueron validadas y se encuentran en la lista nominal de electores, pues podrían haber sido obtenidas a través de credenciales apócrifas pero con datos reales de ciudadanos.



El Gobernador de Nuevo León con licencia, por ejemplo, tiene, con corte al 18 de enero, 1 millón 610 mil 157 firmas, de las cuales 887 mil 201 ya fueron validadas y se encuentran en la lista nominal de electores.



La ex panista Zavala tiene 1 millón 124 mil 394 firmas, de las cuales 741 mil 481 ya fueron encontradas en la lista nominal; mientras que Ríos Piter tiene 1 millón 059 mil 640 firmas, de las cuales, 633 mil 412 ya fueron encontradas en la lista nominal.



En el INE detallaron que, sobre todo, hay preocupación de encontrar irregularidades en los apoyos obtenidos en la Ciudad de México, Nuevo León y Estado de México, que son las entidades con el mayor número detectado de firmas provenientes de credenciales "simuladas".