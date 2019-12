Libro infantil de McCartney tendrá película animada

El cantautor británico Paul McCartney anunció que High in the clouds, libro infantil escrito por él mismo en 2013 al lado de Geoff Dunbar y Philip Ardagh, tendrá una adaptación a película animada bajo la dirección del nominado al Oscar, Timothy Reckart.

A través de su portal oficial, McCartney dio a conocer que la producción de la cinta se realizará en colaboración con la plataforma de "streaming" Netflix y se dijo encantado de llevar a cabo dicha alianza, pues conforman un equipo increíble.

"Siempre me han encantado las películas de animación y este es un proyecto de pasión enormemente importante para mí. No puedo esperar a que el mundo lo vea", dijo mediante su portal el músico, quien fuera bajista de la agrupación británica The Beatles.

La película animada contará con la participación de la compañía Gaumont, cuyo presidente, Nicolas Atlan, se dijo afortunado de poder participar en el desarrollo de High in the clouds, una película musical con la que pretenden llegar a las audiencias de todo el mundo.

"Nos sentimos afortunados, pues este ha sido un proceso creativo extremadamente colaborativo con el incomparable Paul McCartney y su equipo, incluido Lee Eastman, que ha ofrecido una orientación invaluable durante la etapa de desarrollo", declaró Nicolas Atlan, mensaje que fue compartido en el comunicado del portal de McCartney.